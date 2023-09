(Di venerdì 15 settembre 2023) "Si noti che questa ratifica ènonper l'che beneficerà del backstop del Mes, ma che questa rete di sicurezza deve essere istituita per l'intera area dell'euro. Penso in primo ...

L'Eurogruppo torna a insistere sulla necessità di rendere effettiva la riforma del Mee dice di avere fiducia in Giorgetti, il cui partito però risponde ...Lo ha detto il presidente dell'Eurogruppo Pascalparlando dell'aggiornamento dato nel corso dell'incontro dal ministro italiano Giancarlo Giorgetti sulla ratifica del."Non è appropriato ...... ha detto il presidente dell'Eurogruppo Pascalda Santiago di Compostela, dove si svolge un ...con la riforma del Patto di Stabilità con Roma che spera di poter far leva sul via libera al......di chiarire se il ministro Giorgetti abbia fornito indicazioni concrete sui tempi della decisione del parlamento italiano sulla ratifica del, il presidente dell'Eurogruppo Paschalnon ha ...

Donohoe, Mes importante non solo per l'Italia ma tutta eurozona Agenzia ANSA

Donohoe, Mes importante non solo per l'Italia ma tutta eurozona La Prealpina

Il presidente dell'Eurogruppo manifesta tuttavia i dubbi sull'ok al Meccanismo da parte di Roma, nonostante gli sforzi e le rassicurazioni del ministro Giorgetti. Lagarde e Gentiloni: "Bene la nomina ..."Si noti che questa ratifica è importante non solo per l'Italia che beneficerà del backstop del Mes, ma che questa rete di sicurezza deve essere istituita per l'intera area dell'euro. (ANSA) ...Italia di nuovo sulla graticola in sede europea per la mancata ratifica della riforma del Mes, il meccanismo europeo si stabilità. L’Italia è l’unico paese dell’area euro a non avere ancora dato il su ...