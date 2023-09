Donohoe | apprezziamo sforzi di Giorgetti per la ratifica dell’Italia del trattato sul Mes

(Di venerdì 15 settembre 2023) L'Ecofin di Santiago di Compostela "è un consiglio informale, ovviamente non c'è testo sul tavolo da negoziare. Farò una presentazione in cui condividerò con i Ministri europei dell'Economia e delle Finanze il grande lavoro tecnico che è stato sviluppato in questi mesi durante tutta l'estate. Ciò che faremo è proporre un calendario ambizioso con il chiaro obiettivo di raggiungere un accordo prima della fine dell'anno, un accordo sotto la Presidenza spagnola". È quanto ha affermato Nadia Calvino, ministra dell'Economia della Spagna, paese di turno alla presidenza dell'Ue, commentando, al suo arrivo al consiglio dei ministri dell'Economia, lo stallo sulla riforma del patto di stabilità. Il presidente dell'Eurogruppo, Paschal, ha mostrato forte apprezzamento per gliche sta facendo il ministro dell'Economia e Finanza, Giancarlo ...

... 15 set - Relativamente all'incertezza sugli esiti dei processi politici,ha aggiunto che 'tutti noi le vediamo in qualsiasi processo e ci vuole un ministro molto, molto sicuro su qualsiasi ...... continua, 'ci ha descritto le sfide della situazione politica in Italia al momento, che tutti riconosciamo, e ha sottolineato i suoi sforzi. A questo riguardo, che tutti, non ...... riconosciamo i suoi sforzi e li. Non abbiamo un'aspettativa realistica che qualcuno sia in grado di garantire il risultato", ma "siamo certi dei suoi sforzi", ha continuato. "Le ...veramente gli sforzi della Commissione per trovare un compromesso con gli Stati", ha ... Il presidente dell'Eurogruppo, Paschal, nella conferenza stampa al termine dell'Eurogruppo ...

Donohoe: apprezziamo sforzi di Giorgetti per la ratifica dell'Italia del ... IL FOGLIETTONE

Ecofin, Donohoe: "L'economia cambia velocemente, per questo speriamo che l'Italia ratifichi il Mes" RaiNews

Giorgetti, continua Donohoe, “ci ha descritto le sfide della situazione politica in Italia al momento, che tutti riconosciamo, e ha sottolineato i suoi sforzi. A questo riguardo, che tutti apprezziamo ...Il presidente dell'Eurogruppo manifesta tuttavia i dubbi sull'ok al Meccanismo da parte di Roma, nonostante gli sforzi e le rassicurazioni del ministro Giorgetti. Lagarde e Gentiloni: "Bene la nomina ...