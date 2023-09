Donnarumma | che delusione | anche i tifosi lo scaricano

(Di venerdì 15 settembre 2023) Un dubbio che ha sempre suscitato tanto dibattito, questa volta è arrivato aiche hanno avuto l’opportunità di esprimere la loro opinione una volta per tutte sulla questione. Per Gianluiginon c’è un attimo di tregua. Tornato dalla Nazionale con non poche critiche tra l’errore sul gol della Macedonia e la furiosa contestazione deirossoneri presenti a Milano per Italia-Ucraina, l’estremo difensore del PSG non trova pace nemmeno a Parigi. Secondo molti infatti, il portiere italiano sembra essere ai ferri corticon la tifoseria francese che non ha gradito le prestazioni del portiere negli ultimi mesi. C’è chi lo critica per il suo gioco con i piedi e chi invece lo accusa di non avere sicurezza. Ragion per cui molti spingono per la titolarità dell’attuale secondo Keylor Navas (storico ...

Meret Solo Gigiospicca, nella mediocrità di portieri attuali. In questo contesto, ... posso dire sicuramenteNatan non sarà mai Kim. Un pacco Non lo definirei tale. È brasiliano ed ha ...Il portiere della nazionale costaricana aveva già storto il naso per l'acquisto die per aver perso il posto da titolare. Chissàla storia non si ripeta quest'anno. E il fattoin ...... c'è Fratelli d'Italia,spingerebbe per la sostituzione. Il primo tentativo, però, non è andato a buon fine. Ad aprile il nome in pole position era quello di Stefano, ex ad di Terna, ...Non ha incassato sconfitte neppure il Nizza, altro clubin estate ha cambiato allenatore, ... Le probabili formazioni di PSG - Nizza PSG (4 - 3 - 3):; Hakimi, Marquinhos, Skriniar, ...

San Siro e i fischi a Gianluigi Donnarumma Il Post

Donnarumma fischiato a San Siro. Frattesi sbotta: "Una cosa indegna" La Gazzetta dello Sport

"Catanzaro, senti Donnarumma: 'Possiamo stare in alto a lungo'", titola la Gazzetta del Sud. Parla l’attaccante.Alfredo Donnarumma è uno dei colpi ad effetto del mercato estivo del Catanzaro. E alla quarta giornata, dopo essere subentrato, è andato subito in gol. Non si stupisce, però, del primo posto attuale: ...Non è un momento facile per Donnarumma: dopo i fischi di San Siro, dovrà guardarsi le spalle nel Psg dal costaricano Keylor Navas, pronto a soffiargli il posto ...