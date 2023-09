Don Puglisi rappresentava una alternativa di vita credibile a quella mafiosa

(Di venerdì 15 settembre 2023) Non so dire se la conversione di Gaspare Spatuzza, killer al servizio dei Graviano, sia un miracolo di padre, beatificato da papa Benedetto XVI nel 2012, ma di certo nella coscienza di Spatuzza quel sorriso gentile efrase, “Me lo aspettavo”, hanno scavato un solco profondo. In quel solco sta il senso della rivoluzione di padre Pino, assassinato la sera del 15 settembre 1993 da Spatuzza e Salvatore Grigoli, che gli sparò un colpo alla nuca, mentre il complice inscenava una rapina. A rileggere la deposizione di Spatuzza, che si è autoaccusato dell’omicidio di padre, si trovano conferme basilari di cosa sia la mafia e anche di cosa significhi ancora oggi contrastarla con efficacia. Dice Spatuzza: “Padrevoleva impossessarsi del nostro territorio (…) Era un sacerdote ...

"Sono passati trent'anni dalla sera del 15 settembre 1993, quando il caroPino, sacerdote buono e testimone misericordioso del Padre, concluse tragicamente la sua esistenza terrena proprio in quel luogo dove aveva deciso di essere 'operatore di pace'". Sono ...Nel giorno del triste anniversario, riproponiamo la lettera indirizzata al boss Graviano da parte di Giuseppe Carini - testimone di giustizia e amico di- e Gregorio Porcaro, vice parroco ...Un prete contro la mafia e un sacerdote che ha saputo offrire ai ragazzi di Brancaccio un'alternativa alla criminalità e alla delinquenza attraverso il Vangelo, proprio per questoPinoè stato la prima vittima di mafia ad essere proclamata martire dalla chiesa cattolica. Ma è stato anche il padre spirituale di migliaia di giovani che in una periferia come Brancaccio ...'Volevo investirlo col motorino poi invece gli abbiamo sparato' 'Ecco - raccontò Spatuzza nel 2009 ai pm di Palermo - ora c'è l'omicidio del prete... Per conoscerlo ho impiegato giorni ...

“A 30 anni dalla sua uccisione penso che sia il momento di superare gli stereotipi e vedere concretamente cosa don Puglisi faceva. Perché si è detto tante volte che, andando incontro ai ragazzini per ...Per lui era l'insegnante di religione negli anni del liceo, a Palermo. Ma è stato al termine della scuola che lo ne ha riscoperto il valore dell'impegno. E così don Pino Puglisi è diventato un riferim ...«Educare i giovani alla libertà e al riscatto dalla criminalità è ciò a cui ha dedicato la vita il beato don Pino Puglisi, comunicando loro i valori di una esistenza dignitosa, da sottrarre alla ...