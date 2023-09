Don Puglisi | 30 anni fa l' uccisione del parroco antimafia | il testo della lettera inviata al boss Graviano

Nel giorno del triste anniversario, riproponiamo la lettera indirizzata al boss Graviano da parte di Giuseppe Carini - testimone di giustizia e amico di- e Gregorio Porcaro, vice parroco ...Un prete contro la mafia e un sacerdote che ha saputo offrire ai ragazzi di Brancaccio un'alternativa alla criminalità e alla delinquenza attraverso il Vangelo, proprio per questoPinoè stato la prima vittima di mafia ad essere proclamata martire dalla chiesa cattolica. Ma è stato anche il padre spirituale di migliaia di giovani che in una periferia come Brancaccio ...'Volevo investirlo col motorino poi invece gli abbiamo sparato' 'Ecco - raccontò Spatuzza nel 2009 ai pm di Palermo - ora c'è l'omicidio del prete... Per conoscerlo ho impiegato giorni ...... giorno del suo 56esimo compleanno, dal killer di Cosa nostra Salvatore Grigoli che nel 1997, dopo il suo arresto, confessò 46 omicidi, tra cui quello di. La causa di beatificazione venne ...

La confessione di Spatuzza: "Padre Puglisi ci sorrise e noi gli sparammo un colpo alla nuca" PalermoToday

Trent'anni fa moriva Don Puglisi, il prete di strada ucciso dalla mafia AGI - Agenzia Italia

"Sono passati trent'anni dalla sera del 15 settembre 1993, quando il caro don Pino Puglisi, sacerdote buono e testimone misericordioso del Padre, concluse tragicamente la sua esistenza terrena proprio ...Da ricordare il suo impegno educativo e nella periferia. Addiopizzo Messina organizza la visione del film "Alla luce del sole" e un dibattito “La mafia potrà essere vinta da un esercito di maestri ele ...Sono passati tre decenni da quel maledetto giorno in cui a Palermo la mafia decideva di mettere la parola fine alla vita e all’attività di Padre Pino Puglisi a Brancaccio. Nel giorno del suo compleann ...