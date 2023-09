Don Pino Puglisi | un prete martire per la giustizia

(Di venerdì 15 settembre 2023) . I ricordo a 30 a trent’anni dall’uccisione avvenuta il 15 settembre 1993 Don, nato a Palermo il 15 settembre 1937 e ucciso dalla mafia lo stesso giorno nel 1993, è stato un sacerdote cattolico italiano che ha dedicato la sua vita alla lotta alla mafia e all’educazione dei giovani. Nato a Brancaccio, una borgata alla periferia di Palermo, donproveniva da una famiglia modesta. Entrò in seminario nel 1953 e fu ordinato sacerdote nel 1960. Dopo aver prestato servizio in diverse parrocchie di Palermo, nel 1978 fu nominato parroco di San Gaetano, una chiesa di Brancaccio. A Brancaccio, doniniziò una intensa attività di catechesi e di educazione dei giovani. Fondò il “Centro di accoglienza Padre Nostro”, un centro per i bambini e i ragazzi del ...

Suor Carolina è convinta che di fronte a questi fatti" farebbe soprattutto, ma direbbe anche. Di darci da fare, di smuovere i quartieri. Ci vogliono più educatori". Non punizioni più forti ...Era il 56esimo compleanno diPuglisi , quel 15 settembre 1993 in quel di Brancaccio (Palermo) quando i killer l'assassinarono., quando si accorse della loro presenza, per nulla intimorito, fece un sorriso ai ...Leggi Anche Papa Francesco ricordaPuglisi e attacca i mafiosi: 'Convertitevi, o la vostra vita andrà persa' Questi adulti sono rivoluzionari e quindi pericolosi , perché come speleologi ...Così Francesco Deliziosi, giornalista, caporedattore del Giornale di Sicilia, ricorda al SirPuglisi, a 30 anni dal martirio. Un legame stretto lo unisce al sacerdote ucciso dalla mafia. Ne ...

Trent’anni fa, padre Pino veniva ucciso dalla mafia a Palermo. L’arcivescovo Lorefice: «Fu un martirio in “odium fidei”». Lettera del Papa. Viaggio nel “suo” quartiere, tra disillusione e speranza ...Suor Carolina Iavazzo è stata fra le più strette collaboratrici di “3P” «I frutti del suo martirio si sono visti nel tempo, non solo nella sua Sicilia» ...Trent'anni fa Padre Pino Puglisi, oggi Beato, è stato ucciso per mano della mafia a Brancaccio. Beatificato nel 2013 è stato il primo martire della Chiesa ad essere ucciso da “Cosa nostra”.