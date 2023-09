Don Patriciello smaschera Saviano | “Profeta di sventura | Gomorra ha rovinato i nostri bambini”

Leggi su secoloditalia

(Di venerdì 15 settembre 2023) In una lettera aperta a Robertoieri, don Maurizio, si è rivolto direttamente allo scrittore, che ha conosciuto personalmente alcuni anni fa. Lo ha fatto dalle pagine di Avvenire, ricordandogli che sarebbe giusto unirsi tutto per aiutare luoghi degradati, come Caivano e il Parco Verde, a risorgere. Non basta criticare, solo perché si è su un’altra sponda politica, soprattutto se da quelle parti non ci si è fatti più vedere… Parole che don, come dimostra questa intervista, diceva aanche due anni fa (video) La lettera integrale di donsu Roberto“Sono contento che, ancora una volta, la nostra sofferenza sia servita ad accendere i riflettori sul dramma immenso delle periferie abbandonate a sé stesse. Stavano là da sempre, sotto ...