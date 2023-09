Docenti neoassunti 2022 23 | l’ambiente Indire chiuderà a breve

2023/24 o che comunque devono ancora svolgere l'anno di prova e formazione rimandato negli anni precedenti o per nuova possibilità. Uno dei punti fondamentali affinché il percorso ......70.435 posti di sostegno in deroga (dato provvisorio) e 10.000 posti stimati per sostituire... L'aggravante Il vincolo triennale nella prima sede per i. Relativamente ai posti di ...in ruolo, nonché quelli che hanno ottenuto un incarico finalizzato al ruolo da GPS sostegno e concorso straordinario - bis, dovranno sostenere l'anno di prova. Differenze nel ...in ruolo, soggetti al vincolo di permanenza triennale nella scuola di assunzione, potranno partecipare al prossimo concorso scuola secondaria ed eventualmente accettare la nuova ...

Docenti neoassunti 2023: anno di prova diverso a seconda se in ruolo da GaE e concorsi, concorso bis, GPS sostegno [SCHEMA] Orizzonte Scuola

Anno di prova, differenze del percorso per i neoassunti da GaE, GM, GPS sostegno, concorso bis Scuolainforma

Evidenziamo che, per i docenti della scuola dell’infanzia e primaria, l’articolo 399, comma 3bis, del D.lgs. 297/94, come modificato dal DL 44/2023, convertito in legge n. 73/2023, così dispone: 3-bis ...Come sappiamo, diverse sono state le procedure di assunzione in ruolo per l’anno scolastico 2023/24 e quelle attraverso cui si è stipulato un contratto a tempo determinato ma finalizzato al ruolo: i ...Quasi 900 studenti e 15 neoassunti si apprestano ad iniziare l’anno scolastico 2023-24 all’istituto Primo Levi.