(Di venerdì 15 settembre 2023) A un passo daldi una, ilcomeA045, Scienze Economico-Aziendali,è costretta are. Quella decisione, presa per nonlontana dminori e per le troppeda affrontare stando lontano da casa, oggi, a distanza di due settimane, le fa ancora tanto male. L'articolo .

Tuttavia, l'omissione dellacomporta, oltre al danno per l'allargarsi dei tempi nell'assegnazione delle supplenze e quindi degli alunni che restano senza, una perdita per i colleghi ...Sarebbe più corretto che nei casi dida parte delindividuato come prima scelta, si chiedesse alche con punteggio ne avesse diritto se vuole optare per quel determinato ...Sarebbe più corretto che nei casi dida parte delindividuato come prima scelta, si chiedesse alche con punteggio ne avesse diritto se vuole optare per quel determinato ...... ai sensi dell'articolo 12, comma 4, dell'OM 112/2022: Costituisce altresì, limitatamente ... Dunque, il, che non esprime (nella domanda per partecipare alle supplenze - presentata per ...

Docente rinuncia al sogno di una vita, il ruolo, per stare vicina alle figlie: “E poi mutuo, spese, non potevo permetterlo”. La storia di Laura Orizzonte Scuola

Supplenze docenti e algoritmo: omettere la rinuncia danneggia i colleghi, che saltano il turno e risultano rinunciatari Orizzonte Scuola

Cara Milano quanto mi costi! Non solo studenti universitari, il caro-affitti colpisce anche i docenti di scuola. Sono sempre meno, infatti, i fuori sede disposti a trasferirsi a Milano e ...Entro oggi saranno coperte il 90% delle cattedre e la quasi totalità nel sostegno. Alunni in calo rispetto al 2022. Pellecchia: “Favorevole alla riduzione prevista dal governo”.Anche quest'anno le lezioni iniziano con tante cattedre scoperte e moltissimi supplenti. Quali sono i principali motivi L'assenza di candidati in alcune classi di concorso e le rinunce, che specialme ...