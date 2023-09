Doccia gelata per il Samsung Galaxy S24 sulla velocità di ricarica

Leggi su optimagazine

(Di venerdì 15 settembre 2023) Non arrivano notizie propriamente esaltanti per ilS24, in riferimento a coloro che da sempre prestano molta attenzione ad aspetti specifici della scheda tecnica. Vedere per credere quanto trapelato oggi a proposito di una questione specifica come ladei tempi di. Passando da un top di gamma all’altro, tutti si aspettano la normale evoluzione degli smartphone a 360 gradi, ma secondo le anticipazioni venute a galla questo venerdì pare non si possano avere particolari pretese nei confronti del produttore asiatico in questo specifico contesto. Cattive notizie per ilS24di: le ultime indiscrezioni emerse Dunque, un’altra parentesi da dedicare al ...