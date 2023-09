Djokovic su Federer e Nadal | «Mancano al tennis | ma a livello personale non so quanto mi mancano»

(Di venerdì 15 settembre 2023) Aldo Cazzullo pochi mesi fa aveva intervistato Novakper il Corriere della Sera, chiedendogli tra le altre cose quale fosse stato davvero il suo rapporto con«Non siamo mai stati amici, tra rivali non è possibile; ma non siamo mai stati nemici. Ho sempre avuto rispetto per, è stato uno dei più grandi di tutti i tempi. Ha avuto un impatto straordinario, ma non sono mai stato vicino a lui».ha fatto è sta facendo la storia del, ma c’è un primato che il serbo non è ancora riuscito a eguagliare, e difficilmente eguaglierà: quello di giocatore più amato dalla gente. Il gesto con cui Novak ha liquidato il giovane Ben Shelton non è piaciuto al pubblico newyorkese, e nemmeno all’opinione pubblica. Come scritto da Aldo Cazzullo sul Corriere della Sera in risposta ad ...

Così è Novak, numero 1 del tennis e dei no vax, bandiera della sua Serbia e dell'amore per ... Poi si aggrega al coro dei nostalgici die Nadal. Ma questo è un altro lato del carattere ...... ma al di là della ricca esibizione ideata da Rogerdovrà cercare di mettere in cascina ... Reso merito della finale parigina (persa in tre set, ma lottando, contro), per il resto Ruud ...Per anni hanno dominato ogni torneto di tennis: dagli Slam ai Master 1000.e Nadal anche detti i ' Big Three' hanno scritto pagine importantissime di questo sport. Se lo svizzerro si è ritirato nel 2021 e lo spagnolo ha avuto più di un problema fisico che ...NovakRogerRafael Nadal Novak: 'Non arrabbiatevi con Alcaraz. A volte abbiamo bisogno di riposo' Paul Annacone elogia Novak: 'Quello che fa è assolutamente ...

Djokovic, la frase su Federer e Nadal che nessuno si aspettava Corriere dello Sport

Lo dico al Corriere - Federer contro Djokovic bellezza contro ferocia Corriere della Sera

Per anni hanno dominato ogni torneto di tennis: dagli Slam ai Master 1000. Djokovic, Federer e Nadal anche detti i ' Big Three' hanno scritto pagine importantissime di questo sport. Se lo svizzerro si ...Novak Djokovic, Roger Federer e Rafael Nadal hanno scritto interi capitoli della storia recente del tennis mondiale. I Big Three, così soprannominati dopo anni e anni in cui si sono praticamente divis ...Con la vittoria di domenica 10 settembre a Flushing Meadows, Novak Djokovic ha raggiunto la cifra di 24 Slam in carriera, toccata nella storia solo in campo femminile dall’australiana Margaret Smith C ...