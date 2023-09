Disinformazione russa | perché l’Italia è un caso di studio per le elezioni

Leggi su formiche

(Di venerdì 15 settembre 2023) A nove mesi dalleeuropee e con la campagna elettorale che prende lentamente il via, larimane una sfida da affrontare con la massima urgenza. L’avvertimento è particolarmente valido per, che in passato si è dimostrata vulnerabile alle influenze di attori come Russia e Cina. Questo uno dei temi fondamentali discussi al Senato mercoledì in occasione del panel “Italia, Europa ee cinese: sfide e prospettive in vista delleeuropee 2024”. I PRINCIPI PER CUI LOTTARE La sessione è stata aperta dal senatore e patron dell’evento Giuliomaria Terzi di Sant’Agata, Presidente Commissione Politiche dell’Unione Europea del Senato, che è partito sottolineando l’urgenza di assicurarsi che leavvengano in un ...