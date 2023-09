Diocesi di Ariano al Congresso eucaristico tra fede e futuro

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiPrenderà il via domenica 17 settembre ildelladiIrpino-Lacedonia, guidata da mons. Sergio Melillo. L’evento, come ricorda il vescovo nella Lettera inviata ai presbiteri, dopo “il cammino percorso nel triennio pastorale che ci ha fatto sperimentare la logica eucaristica della vita ecclesiale” durerà una settimana (dal 17 al 24 settembre) ed emerge dalla necessità che “la profondità dell’esperienza eucaristica ci apra al dialogo tra noi e il mondo con la mente e il cuore”. Dal, attraverso la preghiera e il coinvolgimento in tale iniziativa, dovranno nascere “le energie necessarie per custodire con saggezza ogni frammento di verità e amore che incontriamo lungo la via”. Da qui l’appello di mons. Melillo all’intera ...

