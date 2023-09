Dio | famiglia e vittimismo Altra gita di Meloni da Orbán

(Di venerdì 15 settembre 2023) Incurante del disastro umanitario sulle nostre coste, del fallimento del memorandum con la Tunisia e della catastrofe sulle coste e nel Mediterraneo Giorgiaha deciso di prendersi un pomeriggio di scampagnata sovranista nell’Ungheria di Viktor, uno dei principali attori della politica internazionale in Europa. Innamorata di chiunque la elogi,incassa dai complimenti “per la vittoria italiana” di un anno fa, in clima di festa permanente dimenticandosi di governare. Così ieri al summit sullae la demografia di Budapest (un ritrovo di ultraconservatori che ancora non si accorgono di essere fuori dal tempo) la presidente del Consiglio e leader dei Conservatori europei sfoggia tutto l’armamentario per le occasioni sovraniste in un intervento di quasi mezz’ora in cui si ...

Ieri la presidente del Consiglio era a Budapest , al fianco di Viktor Orbán, in un sussulto sovranista al grido di "". Manca giusto la patria e il tridente è completo. Al forum sulla ...La sintesi sarebbe un, patria eche suona come uno slogan fuori dal tempo. È che messa così vuol dire veramente poco. Non è che tutto questo non ci sia nel suo discorso, ma è il ...... significa difendere l'identità,e tutto ciò che ha costruito la nostra civiltà". "Non crediamo che lo Stato possa sostituire la, e l'Europa deve agire per l'aumento delle nascite", ha ...Se la mattina ha partecipato al Budapest demographic forum con un intervento in inglese incentrato su ", patria e", dopo pranzo il suo faccia a faccia con Orbán alla Karmelita Kolostor di ...

La Meloni in Ungheria difende Dio e la famiglia ilGiornale.it

Giorgia Meloni: "Serve battaglia per difendere Dio e famiglia" Adnkronos

Novella Giovanna d’Arco Meloni si lancia in battaglia per difendere “la famiglia e Dio”, calando la carta della maternità nel consueto gioco di mischiare pubblico, politico e privato per poi ...La Meloni: "Tutto ciò che ci definisce è sotto attacco. E senza identità siamo numeri per chi ci vuole usare" ...La visita della Premier italiana Giorgia Meloni in Ungheria ha preso il via con un discorso significativo al Budapest Demographic Summit. Durante il suo intervento, ha enfatizzato l’importanza della ...