(Di venerdì 15 settembre 2023) Se chi tenta di governare se ne esce con l’obiettivo di “rimettere l’uomo al centro”, quando l’uomo è decentrato per natura; se se ne esce con il richiamo all’identità, quando l’uomo non è padrone in casa sua per natura, non solo per Freud, il blocco non è banalmente navale, ma pericolosamente culturale

- - > Suor Carolina Iavazzo - . . "Padre Pino sicuramente ha fatto più dache da vivo, perch senza il martirio l'avremmo conosciuto solo noi di Brancaccio o di Palermo. ...che ha dato tutto a, ...Il riferimento del testo è per i due corvi Huginn e Muninn che sedevano al fianco delOdino, di ... Bjelke - Petersen, dopo una condanna per corruzione e varie altre beghe legali, èa ...Stanno in piedi, insonni, preoccupate a vedere figli e figlie sciupare la vita, vivendo senza, come se Gesù fossein croce e mai risorto. Stanno pensierose e cercano di non darlo a vedere. ...... Giorgia Meloni è volata in Ungheria al summit di Victor Orbán per difendere la famiglia e(e ...un bambino di sei anni. Le forze di Kiev avrebbe distrutto in Crimea un sistema di difesa russo ...

Una madre che piange il figlio morto e un Dio che scende nel nostro buio Avvenire

Dio è morto. Patria e Famiglia pure, e meno male (di D. D'Alessandro) L'HuffPost

Se chi tenta di governare se ne esce con l’obiettivo di “rimettere l’uomo al centro”, quando l’uomo è decentrato per natura; se se ne esce con il richiamo ...Che senso ha la sofferenza Qual è il significato della morte Insomma dove sta il perché di tutto ciò che nega il bene e rende aspro l’esistere Nell’icona della Madre di Dio lacerata dal dolore per ...Vola al summit per la natalità organizzato da Orbán, s’intesta una battaglia “in difesa della famiglia e di Dio” e sostiene di voler importare ... Non si placa la strage di morti sul lavoro. Nella ...