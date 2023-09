Diletta Leotta | Loris Karius fa sul serio E lei torna già in campo dopo il parto

(Di venerdì 15 settembre 2023)sono protagonisti di una storia d’amore che ha vissuto mesi intensi. La coppia ha da poco dato il benvenuto alla piccola Aria, la prima amatissima figlia, e a dispetto di quanto alcuni pensassero è più unita che mai. C’è chi non avrebbe mai scommesso su questa relazione, ma le parole del portiere del Newcastle sono più chiare che mai:fa sulcon la sua compagna che, intanto, è giàta al lavoro più in forma che mai., l’amore peroltre le distanze Siamo abituati a vederesotto i riflettori o tra le pagine dei giornali, ma stavolta è stato il compagno...

Loris Karius si racconta in un'intervista al Corriere della Sera e parla della sua lontananza dalle due donne della sua vita: la piccola Aria, nata da un mese e. I suoi impegni in Inghilterra dove gioca nel NewCastle, lo tengono spesso lontano dall' Italia , ma il portiere è certo che l'amore fa superare ogni ostacolo. "Conho scelto di ...Intervistata a Mamma Dilettante (il podcast di), ad esempio, aveva parlato del forte istinto materno che la caratterizza, spiegando come le piacerebbe avere un secondo figlio. Questo ...Il calciatore ha rilasciato la prima intervista da papà. Non sono mancate dolci parole per la compagna e per la figlia, ma poi ha voluto precisare che al momento continuerà a vivere in Inghilterra, ...e Loris Karius sono usciti allo scoperto lo scorso ottobre, quindi praticamente un anno fa, annunciando la loro storia d'amore che continua fino a questo momento. I due il 16 agosto, ...

Diletta Leotta ritorna in tv per il derby: la neomamma in campo nel prepartita su Dazn dalle 17 IL GIORNO

Loris Karius si racconta al Corriere della Sera in sincerità: dall'amore con Diletta Leotta alla situazione di "papà a distanza" ...Vanessa Incontrada si è raccontata in un'intervista a La Stampa, parlando del futuro lavorativo ma anche dei gossip su di lei.Il calciatore ha rilasciato la prima intervista da papà. Non sono mancate dolci parole per la compagna e per la figlia, ma poi ha voluto precisare che al momento continuerà a vivere in Inghilterra, do ...