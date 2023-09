Diego Rojas Chaigneau | “Strega” il nuovo singolo

Leggi su laprimapagina

(Di venerdì 15 settembre 2023) Da venerdì 15 settembre 2023 sarà disponibile su tutte le piattaforme di streaming digitale e in rotazione radiofonica “”, ildi. “” è una ballad con anima danzereccia che accompagna una ricerca di vita in una calma solitudine con la speranza nel cuore. La canzone racconta di una maga che anche solo con uno sguardo fa sussultare i nostri sentimenti, un amore ideale che sfuma ogni volta che ti avvicini abbastanza per poterlo toccare. Spiega l’artista a proposito del brano: “Un brano intimo con due chitarre classiche padre e figlio. Volevo parlare di un legame forte, intenso, e della ricerca infinita che si porta dietro. Quando non accettiamo che la vita decida per noi, e testardamente inseguiamo il nostro sogno a testa ...