Derna | «i morti sono oltre 11mila» E l’acqua fa ancora paura

(Di venerdì 15 settembre 2023) Continuano le operazioni di soccorso in cerca di superstiti nellasemi-distrutta dal passaggio del ciclone subtropicale “Daniel” , mentre l’enorme quantità di fango che ha cancellato 30 km di first appeared on il manifesto.

... oltre che di disidratazione e malnutrizione" E' salito ad almeno 11.300il numero delle vittime della devastante inondazione che ha colpito la città costiera libica di, secondo un nuovo ...Si scavano le fosse comuni. Cadaveri sulle spiagge a 140 km... mentre altre migliaia rimangono disperse, e il bilancio nella sola città dipotrebbe superare i 20mila. 15 settembre 2023Sale invece a oltre 38.640 il numero degli sfollati a causa delle devastanti inondazioni, secondo i dati forniti ieri dall'agenzia Onu per le migrazioni, di cui almeno 30.000 solo a. Sulle ...

Inondazioni in Libia: ecatombe a Derna, si temono 20mila morti. Unicef: '300mila i bambini colpiti' - Europa - Ansa.it Agenzia ANSA

Libia, l'emergenza è totale. Solo a Derna si temono 20mila morti TGLA7

Si scava ancora a Derna. Nel fango per cercare ancora i dispersi, e a terra per seppellire i morti che affiorano ora dopo ora, fin sulle spiagge della lontana Tobruk, a 140 chilometri dall'epicentro d ...Roma, 15 set. (askanews) - La Croce Rossa invia cartoni contenenti sacchi per salme da Ginevra a Misurata, in Libia. È parte degli aiuti internazionali diretti in Libia dopo che le inondazioni hanno c ...Si scava ancora a Derna. Nel fango per cercare ancora i dispersi, e a terra per seppellire i morti che affiorano ora dopo ora, fin sulle spiagge della lontana Tobruk, a 140 chilometri dall'epicentro ...