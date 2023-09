‘Deby della Madonnina’ per la protagonista

Leggi su justcalcio

(Di venerdì 15 settembre 2023) Rimbalza dalla Spagna la seguente news che riportiamo fedelmente a voi lettori poco avvezzi con la lingua spagnola: 15/09/2023 alle 19:33 CEST Inter e Milan si affrontano nel primo duello cittadinostagione, entrambe a pari punti in testa alla classifica La squadra nerazzurra ha vinto gli ultimi quattro confronti diretti, comprese le semifinali dell’ultima Champions League. Il primo ‘derbyArriverà molto presto in questa stagione, ma ciò non significa che sarà priva di incentivi. Lui Inter e il Milano Dopo tre giornate sono in testa alla classificaSerie A con vittorie complete. Entrambi hanno segnato otto gol, di cui due subiti dai rossoneri e nessuno dai nerazzurri. Una parità praticamente assoluta che aggiunge imprevedibilità a un duello che ...