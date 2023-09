(Di venerdì 15 settembre 2023)è la bellissimadell’estremo difensore del Napoli, Alex. La ragazza classe 1992 si è espressa diverse volte in difesa del proprio fidanzato, soprattutto nei momenti più complicati della sua carriera calcistica. Una donna che ha saputo in più riprese supportare il marito nel suo lavoro. La biografia di, 30 anni, friulana di Basiliano, in provincia di Udine, terra natale anche di, di professione fa la modella, ed è la compagna storica dell’ex portiere della Spal. Finalista a Miss Italia 2015,è particolarmente attiva sui social. Sul proprio profilo Instagram pubblica molti scatti relativi al proprio lavoro, ma anche alla vita quotidiana insieme a ...

... Valerio Di Pasqua Assistenti scelti: Stefania Cecconi, Riccardo Ricciardi, Monia Pignotti,...Del Rio, Giuseppe Ficini e Roberto Menicagli. Consegnata inoltre una targa per meriti ...Gianluca De Santis lascia la mogliee i figli Sara e Mattia . Da Palata in Molise partiva in ... Giulioera originario di Casalbordino, aveva lavorato in Inghilterra, a Roma e in Nord ...La musica sarà interpretata dal Piano Duo Paola Biondi eBrunialti, dalla viola di Paolo Fumagalli e dagli strumenti a fiato e a percussione di Edmondo. Maria Paola Viano, regista dello ......che in coppia con Andrea Del Mastro crea trappole per i pasticcioni piddini Andrea Orlando e... Incarico preceduto da quello del marito Francesco Lollobrigida, cento per centocome ...

Debora Romano, chi è la fidanzata di Meret: FOTO e CURIOSITÀ Spazio Napoli