De Paola attacca | “Garcia ha snaturato il centrocampo del Napoli”

(Di venerdì 15 settembre 2023) Il giornalista Paolo Desi è soffermato suldelesprimendo preoccupazioni riguardo alle scelte di. Rudiha ereditato il ruolo di allenatore delda Luciano Spalletti, e questa transizione non è stata priva di sfide. Durante un’intervista a Radio Kiss Kiss nel corso della trasmissione ‘Radio Goal’, Il giornalista Paolo Desi è soffermato sul nuovo mister partenopeo sottolineando comesi trova ora a dover affrontare una pressione molto maggiore rispetto ai suoi predecessori, ma non nasconde preoccupazioni riguardo ad alcune scelte tattiche, in particolare riguardo a Piotr Zielinski e Zambo Anguissa. Secondo il giornalista, Zielinski sembra essere posizionato troppo in avanti nel campo, mentre ...

...questione è intervenuta l'assessoreAgabiti, che ha spiegato le politiche della Regione per far fronte al problema alloggi per gli studenti. 'Nonostante la propaganda e le misure spot -...Aime (Europa Verde - Verdi) ha parlato di una misura "quasi offensiva della dignità delle persone". Constatando l'incapacità dei governi di affrontare adeguatamente il problema povertà, la ...... oggi,il militare, autore del libro 'Il mondo al contrario' che ha suscitato accuse di ...Egonu : 'Lei è italiana di cittadinanza - scrive nel suo volume autoprodotto - , ma è evidente ...... nella vita pubblica, nei principi fondamentali, ribaditi con forza da papa Francesco". Così padre Pepe Dispiega ad Avvenire l'iniziativa presa martedì dai sacerdoti impegnati nelle ...

Paola Villa attacca il Presidente Gerardo Stefanelli » Tuttogolfo Tutto Golfo

De Paola attacca ADL: "Comunicato con la parola “cazzata” non è degno di un presidente di A" Tutto Napoli

Intervista in esclusiva a Paola Ferrari che torna al timone di '90esimo minuto': tutte le novità del format, di Raisport targata Volpi e la frecciata alla De Stefano ..."Si assiste a una forte reazione. Sapremo difenderci" dice il capo organizzazione del partito di Giorgia Meloni. Sui migranti non attacca l'Ue come ...Per il prolungamento della metropolitana a Vimercate si dovrà aspettare fino al 2031, mentre "sulla tratta D di Pedemontana che riguarda lo stesso territorio si corre". Affondo del Pd in Regione sul f ...