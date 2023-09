De Laurentiis Vuole i Nuovi Acquisti in Campo | La reazione di Rudi Garcia

(Di venerdì 15 settembre 2023) Aurelio De, presidente del Napoli, sta spingendo l’allenatorea utilizzare i: Natan, Cajuste e Lindstrom. CALCIO NAPOLI. Il presidente del Napoli Aurelio Desta spingendo affinché l’allenatoredia spazio aiarrivati quest’estate. Come riporta La Gazzetta dello Sport, il patron azzurrovedere inNatan, Cajuste e Lindstrom, finora poco impiegati. Dein Pressing Deha investito pesantemente neivederli in azione. La sua pressione è particolarmente forte in questo momento, ...

De, scrive la Gazzetta, ' è in pressing ' sul punto, perché ha investito sui nuovi calciatori evederli in campo. Con ogni probabilità, Garcia getterà Natan nella mischia, tanto per ...Di prolungamento, ha detto, si è parlato con De, ma non ci sono state le condizioni per ... che ha vocazione più offensiva, il sacro fuoco di chidimostrare che tutti quei soldi sono ......passati a Paramount+ perché ci piace Paramount " ha dichiarato onestamente Aurelio De. "... Ha detto che ci vorrebbero nuove idee, nuovi attori, capire che cosail pubblico. " Barbie è ...Col Genoa sarà una battaglia perché il Genoa è un buon gruppo chefare bene. Il Napoli però è ... Desta lavorando ottimamente, affiancato da un ottimo ds quale è Giuntoli che però è ...

Ag. Politano: 'Vuole rinnovare a vita col Napoli. Trattato con De ... Calciomercato.com

Politano, l’agente: “Vuole il rinnovo a vita col Napoli, ma De Laurentiis…” Calcio in Pillole

Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, spinge affinché Rudi Garcia impieghi i nuovi acquisti.La Gazzetta dello Sport sottolinea che De Laurentiis è in pressing su Garcia affinché utilizzi al più presto i nuovi acquisti del mercato ...Mario Giuffredi, agente dell'esterno azzurro Matteo Politano, è intervenuto ai microfoni di TMW sulla situazione contrattuale del suo ...