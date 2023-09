Ddl Concorrenza | imprese artigiane | “Definire un’agenda condividendo obiettivi e percorsi”

(Di venerdì 15 settembre 2023) ROMA – Gli interventi per favorire lavanno inquadrati nel piano più generale di rilancio dell’economia ed è prioritario rimuovere le condizioni di “rendita da monopolio” o da tariffa che rappresentano un pesante onere per il Paese e in particolare per le. È quanto hanno evidenziato Cna e Confartigianato nel corso dell’audizione davanti alla Commissione industria del Senato sulla legge annuale sulla. In quest’ottica le due organizzazioni rinnovano l’esigenza disulla, con la condivisione deglie dei, al fine di assicurare una effettiva, perdurante ed equilibrata apertura del sistema economico nazionale”. Nel corso dell’audizione, Cna e Confartigianato hanno indicato ...

In quest'ottica le due organizzazioni rinnovano l'esigenza di definire "un'agenda sulla, con la condivisione degli obiettivi e dei percorsi, al fine di assicurare una effettiva, ...... l'uso degli algoritmi che consentono di modificare il prezzo di vendita"."Inoltre abbiamo già depositato in Senato, come osservazioni al, una proposta per mettere fine all'utilizzo ...La maggioranza prova a premere l'acceleratore sull'esame delin commissione Industria del Senato. L'obiettivo, riferiscono fonti parlamentari e' di chiudere in Commissione entro la fine del mese. Il presidente della Commissione, Andrea De Carlo (...In quest'ottica le due organizzazioni rinnovano l'esigenza di definire "un'agenda sulla, con la condivisione degli obiettivi e dei percorsi, al fine di assicurare una effettiva, ...

DDL CONCORRENZA – Gli artigiani in audizione al Senato ... Confartigianato

Ddl concorrenza: si punta a ok commissione Industria del Senato ... Borsa Italiana

ROMA – Gli interventi per favorire la concorrenza vanno inquadrati nel piano più generale di rilancio dell’economia ed è prioritario rimuovere le condizioni di “rendita da monopolio” o da tariffa che ...(Teleborsa) - Gli interventi per favorire la concorrenza vanno inquadrati nel piano più generale di rilancio dell'economia ed è prioritario rimuovere le condizioni di "rendita da monopolio" o da ...La bozza del ddl affitti brevi “Disciplina delle locazioni di immobili ad uso abitativo per finalità turistiche” introduce alcune importanti novità, soprattutto per quanto riguarda la durata del ...