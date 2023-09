Davis | Italia - Cile | c' è Berrettini in panchina a tifare per gli azzurri dalle 15 live su SuperTennix

...turno degli Us Open nel match contro il francese Rinderknech - arrivato a Bologna per sostenere i compagni di squadra in una settimana che si sta rivelando più complicata del previsto in casa. ...L'affronterà alle 15 il Cile alla Unipol Arena ROMA - Azzurri alla sfida decisiva in Coppacontro il Cile con un "tifoso" speciale in panchina. Matteo Berrettini, costretto al forfait dopo ...La partita della verità per l'in questa Coppa2023 che non è di certo iniziata con il piede giusto, per usare un eufemismo. La sconfitta per 0 - 3 subita solo un paio di giorni fa contro ...L'avventura nel girone di Coppapotrebbe essere un vero e proprio fallimento, una spedizione ... La nazione nordamericana ha battuto siache Svezia e gli basta una sola vittoria (un ...

Italia, contro il Cile è dentro o fuori. Arnaldi in singolare, Musetti potrebbe riposare La Gazzetta dello Sport

Coppa Davis: batosta per l’Italia, è 3-0 Canada - Sportmediaset Sport Mediaset

L'Italia affronterà alle 15 il Cile alla Unipol Arena ROMA (ITALPRESS) - Azzurri alla sfida decisiva in Coppa Davis contro il Cile con un ...Tutto in un pomeriggio. L’Italdavis si gioca contro il Cile la chance di poter inseguire uno dei primi due posti nel Girone A utili ...Dopo aver sorpreso l’Italia, i campioni in carica regolano con lo stesso punteggio ... Come era successo lo scorso anno, è l’Olanda fino a ora la vera sorpresa dei gironi delle Finals di Davis Cup.