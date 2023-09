Davis | Italia - Cile 2 - 0 | Sonego ci tiene in corsa per i quarti | Jarry ko

AGI - L' Italtennis batte il Cile nel secondo match del Girone A di Coppa. Alla Unipol Arena di Bologna, gli azzurri del ct Filippo Volandri chiudono sul 2 - 0 dopo i singolari: al successo in rimonta di Matteo Arnaldi su Cristian Garin, è arrivato il successo di ...Il torinese riscatta la sconfitta contro il canadese Galarneau, batte in rimonta il numero 22 del mondo Nicolas Jarry 36 75 64 e tiene l'in corsa per la fase finale di Coppadi Malaga. ...Torna il sorriso nel teamche ora dovrà affrontare il doppio con Bolelli e Vavassori. ...BOLOGNA -contro Cile, in palio una fetta importante della Coppa. Dopo la sconfitta (3 - 0) nel match inaugurale contro il Canada, gli azzurri trovano un pronto riscatto contro i sudamericani che ...

Davis, l'Italia c'è! Arnaldi-Sonego ci regalano la vittoria sul Cile. Ora il doppio La Gazzetta dello Sport

Italia-Cile 1-0 LIVE: Sonego-Jarry al 3° set Sky Sport

Nel secondo singolare della sfida tra Italia e Cile alla Unipol Arena di Bologna Lorenzo ... È sempre un’emozione giocare in Coppa Davis, sono stato bravo a tirare su questo match perché l’avversario ...Il torinese riscatta la sconfitta contro il canadese Galarneau, batte in rimonta il numero 22 del mondo Nicolas Jarry 36 75 64 e tiene l’Italia in corsa per la fase finale di Coppa Davis di Malaga.(Adnkronos) - Italia avanti 2-0 sul Cile a Bologna nella sfida di Coppa Davis 2023. Matteo Arnaldi batte Cristian Garin per 2-6, 6-4, 6-3 nel primo singolare. Poi Lorenzo Sonego supera Nicolas Jarry, ...