D' Arminio Monforte Icona | ' riportare i giovani a ricerca clinica su Hiv'

'Il progetto Icona Xt è nato con l'intento di favorire l'interesse dei giovani nei confronti dell'infezione da Hiv'. A dirlo Antonella d'Arminio Monforte, presidente di Fondazione Icona e professoressa di Malattie infettive presso l'università degli studi di Milano, in occasione della giornata di chiusura del summer camp Icona Xt.

Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) – “Per favorire un ricambio generazionale occorre stimolare i giovani a proporre ricerche cliniche sulla coorte e per fare questo bisogna in qualche modo entusiasmarli ...“Il progetto Icona Xt è nato con l’intento di favorire l’interesse dei giovani nei confronti dell’infezione da Hiv”. A dirlo Antonella ...A dirlo Antonella d’Arminio Monforte, presidente di Fondazione Icona e professoressa di Malattie infettive presso l’università degli studi di Milano, in occasione della giornata di chiusura del summer ...