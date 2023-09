(Di venerdì 15 settembre 2023) La Festa della, la sagra dellae a Rovetta, la Festa degli Alpini in Borgo Santa Caterina, la Fiera del gin in Piazzale degli Alpini e molto altro ancora. Sono numerose lee le feste promosse in Bergamasca da venerdì 15 a domenica 17 settembre. BERGAMO Dal 15 al 17, venerdì 22 e domenica 24 settembre al Piazzale degli Alpini, a Bergamo, si terrà la “Grande Fiera del Gin”. L’orario di apertura è dalle 19 alle 24. Si consiglia la prenotazione compilando il modulo online:https://cutt.ly/vwlXDlD8 Dal 15 al 17 settembre all’oratorio di Borgo Santa Caterina e Parco Rosselli a Bergamo si terrà la festa alpina. Il programma prevede: Venerdì 15 settembre – alle 20.30 al teatro dell’oratorio di Borgo Santa Caterina si terrà un concerto del Coro A.N.A. di ...

Seguiranno piatti di polentacon carne e formaggi. Vino e caffè incluso. Prezzo concordato 25. Inoltre è previsto un servizio di trasporto A/R al costo di 5.00 sulla strada forestale...Le due giornate prevedono, oltre alla degustazione del bitto, pranzo a base di polenta, ... Un'occasione per assaggiare questa specialità di maiale cotta alla brace e preparatarinomate ......aderenti all'iniziativa 'Piatto o bottiglia della Ricerca' devolveranno parte del ricavato...00 - Cotechino con patate 7,00 - Spezzatino d'asino con polenta10,00 Quarti di Pontestura ......di Sant'Egidio e alle 18.45 'Oasi di Pace' itinerantechiesetta lungo il torrente Caldone . In serata con inizio alle 19.30 presso l' Oratorio di Bonacina , cena rustica con trippa,, ...

Dalla taragna di Stabello alla patata di Martinengo: le sagre del fine-settimana BergamoNews.it

Festa regionale della taragna - Comune di Zogno - eventi L'Eco di Bergamo

C on il caldo di questi giorni, pensare all’autunno è praticamente impossibile. L’estate però sta finendo e dobbiamo farcene una ragione. In questo periodo di transizione non mancheranno però tanti ...Aneddoti e ricordi dei militanti: dalla folla oceanica che accolse Berlinguer nel '79 al programma pubblicato con una pagina «vuota» per colpa di Renzi nel 2015 ...Dai funghi al Moscato di Scanzo passando per la polenta taragna e la rinomaata patata di Martinengo ... Sino al 3 settembre allo Spritz&Burger di Albino prosegue il festival della paella valenciana e ...