Dalla Ferragni alla Blasi | dove vanno a scuola i figli dei vip? Svelati i costi da urlo

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 15 settembre 2023) Un nuovo anno scolastico è ufficialmente cominciato e la curiosità dei media si rivolge tutta suidei. La domanda che in molti si stanno facendo èe soprattutto quanto si paga. Certamente i bambini di Chiarae Fedez non andranno in unapubblica, così come per quanto riguarda quelli di Ilarye Francesco Totti ad esempio. Ecco quindi che sono emersi gli istituti più rinomati e soprattutto più “in” tra i personaggi famosi.i loro? Sia a Milano che a Roma, le scuole per isono le ...