(Di venerdì 15 settembre 2023) Parte in salita per l’Italia il confronto a Santiago di Compostela. Oggi tra i temi sul tavolo dell’Eurogruppo, che sarà seguito dall’Ecofin informale, c’è la ratifica della riforma del Meccanismo Europeo di Stabilità e Roma sarà chiamata a spiegare la sua posizione dal momento resta l’unico tra i venti Paesi aderenti a non aver ancora votato il trattato rivisto. In agenda anche gli sviluppi macroeconomici e, con tutta probabilità, anche il nuovo rialzo dei tassi al 4,5% annunciato dalla Bce. Tra i nodi da sciogliere per l’Ue spicca lo stallo sulla riforma del Patto di stabilità e crescita. La presidente dell’istituto centrale Christine Lagarde sarà presente con Fabio Panetta e l’Eurogruppo dovrà anche confermare la nomina di Piero Cipollone in Bce al suo posto. La posizione dell’Italia sul Mes Per l’Italia il problema, nella ratifica della riforma del Mes, non è procedurale, ma ...

Ma anche la premier Giorgia Meloni che a partire2019 ha definito la riforma del"negativa per gli interessi italiani" , ora si trova in imbarazzo di fronte al pressing per la sottoscrizione ...Ma anche la premier Giorgia Meloni che a partire2019 ha definito la riforma del"negativa per gli interessi italiani", ora si trova in imbarazzo di fronte al pressing per la sottoscrizione ...Il nuovo capitolo della serie sarà disponibile a partire29 febbraio 2024 solo su PS5, e oltre a raccontare una storia "inedita" (e quindi differente da quella del gioco originale) includerà ...Un secondo dossier è quello del restyling del, il Meccanismo europeo di stabilità. Le nuove regole per la gestione dei conti pubblici Partiamoprimo. Il tempo stringe per la riforma del ...

All’Eurogruppo la riforma del patto (in alto mare) e il dossier Mes in agguato per l’Italia Il Sole 24 ORE

Dal MES al debito: Giorgetti sull’attenti davanti all’Eurogruppo QuiFinanza

(Teleborsa) - L'Ecofin di Santiago di Compostela "è un consiglio informale, ovviamente non c'è testo sul tavolo da negoziare. Farò una presentazione in cui condividerò con i Ministri europei dell'Econ ...Eurogruppo in salita per Giorgetti: non solo per la discussione sul Patto di stabilità, quanto sulla possibile pressione Ue sul Mes.L'Italia non ha ancora ratificato la riforma che farebbe del Mes il backstop, cioè il garante, del Fondo di risoluzione unico ...