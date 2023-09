Dal lavoro alla previdenza Nel nostro Paese resta apertissima la questione femminile

(Di venerdì 15 settembre 2023) La manovrina dalle risicate coperture che sta elaborando il governo Meloni sarà costretta ad affrontare anche il delicatissimo capitolo delle pensioni, che sembra farsi ancor più dolente quando si tratta di donne. A dircelo è l’Istat con dei dati che, fotografando efficacemente il gender gap pensionistico, mostrano come questo affondi le sue radici nella contrattazione collettiva e nella difficoltà di conciliare il tempo della vita con quello delche spesso induce le donne a rinunciare ad incarichi, o ad optare – laddove possibile – per il part-time con le relative ripercussioni contributive. Gli uomini vincono per stipendi e tasso di occupazione. Perciò va difesa la compensazione di Opzione donna Al centro dell’attenzione c’è il trattamento definito “Opzione Donna” e, attraverso onerose soluzioni tecniche, l’estensione della platea di beneficiare. Una delle ...

... prevista a Roma21 al 22 settembre. L'obiettivo principale dell'International conference of ... fin dall'insediamento, ilè stato quello di cercare di essere la casa dei Comuni: 'vogliamo ...I laureati di secondo livello trasferitisi all'estero percepiscono peraltro, a un annotitolo, ... undignitoso, una remunerazione equa e una possibilità di crescita professionale e ...... quando serve più autonomia possibile, ad esempio quando si esce per una giornata di studio o. In ogni caso,menu Impostazioni > Dispositivo > Alimentazione, sarà possibile disattivare ...Secondo quanto riportatoWashington Post, l'amministrazione sta lavorando a misure economiche a ... A poche ore dalla scadenza del contratto di, un accordo tra le Big Three di Detroit e il ...

Bene la detassazione, ma si parta dal lavoro ordinario Quotidiano Sanità

Dal lavoro dipendente all'imprenditoria: un nuovo percorso ... CircuitoLavoro.it

Secondo Lacasella "anche l'integrazione e il rafforzamento degli approcci sostenibili per il raggiungimento di un'economia verde ed efficiente dal punto di vista energetico sono stati tra i temi ...Come è noto il personale del pubblico impiego contrattualizzato è articolato in quattro comparti (erano undici fino al 2009): Funzioni centrali, Funzioni locali, Istruzione e ricerca e Servizio ...Nel grande rispetto che abbiamo per il vostro lavoro, un sentito ringraziamento da tutta Confindustria". Dalla platea un forte applauso.