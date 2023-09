Da Lampedusa al Brennero | Europa blindata contro l' Italia sui migranti

A causa dell'emergenza a, l' Austria "intensifica il monitoraggio al" e il governo francese ha convocato una riunione per studiare conseguenze sul Paese e sulle frontiere.L'Austria "intensifica il monitoraggio al" a causa dell'emergenza migranti a. Lo apprende l'Apa dal ministero degli Interni a Vienna che "è in contatto con le autorità italiane". Al valico italo - austriaco la situazione, ...L'Austria intensifica i controlli ala fronte dell'emergenza migranti in corso a. E' quanto scrive la stampa austriaca citando il ministero dell'Interno, che informa di essere in contatto con le autorità italiane. Il ...L'Austria "intensifica il monitoraggio al" a causa dell'emergenza migranti a. Lo apprende l'Apa dal ministero degli Interni a Vienna che "è in contatto con le autorità italiane".

L'Austria intensifica i controlli sul Brennero per via dell'emergenza legata all'arrivo di molti migranti a Lampedusa.A Lampedusa gli sbarchi non si fermano, mentre con il piano di trasferimenti si cerca di alleggerire la pressione sul centro d’accoglienza dell’isola, ormai da giorni al collasso. Intorno alle 9 del m ...L'Austria "intensifica il monitoraggio al Brennero" a causa dell'emergenza migranti a Lampedusa. Lo apprende l'Apa dal ministero degli Interni a Vienna che "è in contatto con le autorità italiane". (A ...