(Di venerdì 15 settembre 2023), già: una splendida parola. Adesso la scrivono quasi tutti, ne parlano i giornali, a sinistra ha ritrovato improvvisamente cittadinanza. Il decreto, del resto, si commenta da, oltre a riproporre la tendenza di questo governo a strumentalizzare qualunque tragedia, a cominciare dalla strage di migranti a. Il guaio è che non èfarina del sacco conservatore: loro non hanno fatto altro che passare all’incasso. La colpa è soprattutto di una sinistra che per troppo tempo, dai migranti alla scuola, dai voti alle bocciature, anziché porre la persona al centro del processo di sviluppo e considerare lo studente il cardine della didattica, ha fatto l’opposto. In particolare per quanto riguarda la scuola, me la ricordo bene la vulgata cattivista in servizio permanente effettivo, la ...

Dall'immigrazione aarrivando all'emergenza granchio blu, in un anno il governo ha varato tanti provvedimenti ... Ma la fotografia degli hotspot pieni è la prova del fallimento del decreto, ...... oltre che sotto sequestro per violazione del decreto. E questa è una vergogna. ... Questo ... Lo dico alla criminalità organizzata che apensa di intimidirci con le sue paranze. ...Dopo il decreto, varato all'indomani del naufragio a largo delle coste calabresi , 'non ... 'Mi meraviglio come abbia fatto tanti decreti spot sui rave, sui migranti o su- dice Lepore - ...... oltre che sotto sequestro per violazione del decreto. E questa è una vergogna', ha affermato ..."Questo sarà anche l'anno della riforma costituzionale, dei primi mattoni della riforma ...

Da Cutro a Caivano: l’umanità perduta in un’Italia che sa solo odiare (di R. Bertoni) TPI

Cutro non docet. A Caivano Meloni non vede le mamme delle ... L'HuffPost

Il decreto Caivano, del resto, si commenta da solo, oltre a riproporre la tendenza di questo governo a strumentalizzare qualunque tragedia, a cominciare dalla strage di migranti a Cutro. Il guaio è ...Schlein, intervistata in studio anche dal direttore de La Stampa Massimo Giannini, ha toccato l’argomento della criminalità e del decreto Caivano. «La repressione non basta, serve un grande ...«Per i migranti il governo in questi mesi ha fatto un’unica cosa, il decreto Cutro, che chiamerei il decreto Meloni ... ha toccato anche l’argomento della criminalità e del decreto Caivano. «La ...