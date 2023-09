Da Benevento in Argentina inseguendo il mito di Maradona

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoL’avventura di Lorenzo Fusco è iniziata. Il giovane sannita è volato in Sudamerica, destinazione Buenos Aires in, dove resterà per le prossime due settimane. A otto anni, infatti, Lorenzo ha deciso di rincorre un sogno, provando a ripercorrere le orme di uncome Diego Armando. Il beneventano si è unito al settore giovanile dell’Argentinos Juniors e per i prossimi quindici giorni sosterrà delle sedute di allenamento con i suoi coetanei pressi il Campus CEFA del club. Al termine di questo periodo, i tecnici della societàdecideranno se tenerlo o meno nel proprio settore giovanile per farlo continuare a crescere e maturare. La speranza, naturalmente, è quella di proseguire l’avventura ma, comunque vada, l’esperienza di Lorenzo sarà una di quelle da ...

