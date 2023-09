Croce Rossa | a Lampedusa situazione più tranquilla dopo i trasferimenti

A Lampedusa "dopo i trasferimenti la situazione è più tranquilla". A dirlo è Rosario Valastro, Presidente dellaItaliana, che aggiorna sulla situazione nell'hotspot dell'isola italiana."A Lampedusa lasta facendo il possibile e anche di più", ha aggiunto, "vorrei sottolineare la ...Il numero degli ospiti presenti all'hotspot di Contrada Imbriacola, riferisce laItaliana, è sceso quest'oggi al di sotto delle 4 mila unità (3800), come già anticipato dal commissario ...Ma rifiuta di fornire un bilancio: 'Non sarebbe preciso'Lo ripete a tutti: a poliziotti, operatori dellae ai giornalisti che lo avvicinano. Moumi , originario del Gambia , dice di avere 20 anni, ma ne dimostra molti meno, ed è arrivato a ...

Libia: Croce Rossa, ancora speranza di trovare persone vive - Ultima ora - Ansa.it Agenzia ANSA

Il numero degli ospiti presenti all’hotspot di Contrada Imbriacola, riferisce la Croce Rossa Italiana, è sceso quest’oggi al di sotto delle 4 mila unità, come già anticipato dal commissario ...Sulla questione migranti, Matteo Salvini in pressing su Giorgia Meloni e all'attacco della Germania. Per il leader della Lega la via diplomatica ...Il numero degli ospiti presenti all’hotspot di Contrada Imbriacola, riferisce la Croce Rossa Italiana, è sceso quest’oggi al di sotto delle 4 mila unità (3800), come già anticipato dal commissario all ...