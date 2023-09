Covid | su certificati malattia e campagna vaccini incontro medici famiglia-Vaia

(Di venerdì 15 settembre 2023) Roma, 15 set. (Adnkronos Salute) - Idiin caso di positività ale le implicazioni epidemiologiche e burocratiche sono i nodi da sciogliere, al centro dell'fra Silvestro Scotti, segretario generale della Fimmg, e il direttore generale del dipartimento di Prevenzione del ministero della Salute, Francesco. "Una mattinata di proficuo confronto", commenta Scotti. Per la certificazione diin pazienti sintomatici,ha assicurato che si attiverà con i propri uffici per un confronto con l'Inps, in modo da individuare le migliori procedure da attivare ed evitare fraintendimenti tra idina generale e i loro assistiti e per attivare procedure di condivisione della diagnosi con i ...

I certificati di malattia in caso di positività al Covid e le implicazioni epidemiologiche e burocratiche sono i nodi da sciogliere, al centro dell'incontro di questa mattina ...La Commissione europea ha autorizzato l'immissione in commercio del vaccino Spikevax XBB.1.5 di Moderna, adattato alle nuove varianti di Covid in circolazione. Ieri l'Agenzia Ue del farmaco aveva term ...I tempi bui della pandemia sembrano così lontani. E in parte lo sono. Ma non così tanto da abbassare la guardia. Perché, se anche le terapie intensive non sono più ...