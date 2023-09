Covid | Pregliscoo | “Non è una malattia banale” Andreoni | “Indossare le mascherine dove c’è folla”

(Di venerdì 15 settembre 2023) I casi disono aumento e, allo stato, le percentuali di occupazioni dei posti letto negli ospedali sono gestibili. Ma gli scienziati invitano alla prudenza. Ormai sul“c’è una certa narrazione e una presa d’atto da parte di tantissimi, anche fragili, dell’idea che in fondo la. C’è anche una speranza che sia così. Ma questo è un messaggio forviante. È chiaro che è difficile comunicare” i rischi e come prevenirli, “in una situazione in cui si rischia di debordare nell’allarmismo e di essere tacciati di ciò se in modo pragmatico si evidenzia questo aspetto. Ma il messaggio fortissimo che va dato è proprio quello di proteggere i fragili, perché sono ancora a rischio” dice all’Adnkronos Salute Fabrizio Pregliasco, docente all’Università Statale di Milano e direttore sanitario dell’Irccs ...

L'incidenza dei casi di Covid continua a salire ma la comunità scientifica continua a non essere allarmata. Se, infatti, secondo il bollettino settimanale i casi in Italia al 13 settembre sono 30.777, ...Il virologo Fabrizio Pregliasco ha recentemente dichiarato che l’Italia sta affrontando una curva in salita di casi di Covid-19, che sembra destinata a continuare ad aumentare nel prossimo futuro. Non ...Come proteggere i fragili Per Pregliasco uno scudo adeguato «arriva ovviamente attraverso la vaccinazione Covid e il richiamo vaccinale anche per l'influenza». Ma non solo, spiega il docente di ...