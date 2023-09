Covid più grave in chi ha i geni dell' uomo di Neanderthal | lo studio sulla strage del virus in Val Seriana

... a partire dall'elezione in pieno, per proseguire con lo choc delle materie prime e poi quello energetico, la guerra in Ucraina, e lagrande siccità da 70 anni a questa parte, sino alle ...... sequenziare e analizzare il Dna antico dalle ossa dei Neanderthal - gli scienziati avevano esaminato un filamento di Dna, associato ad alcuni dei casigravi di- 19 e lo avevano ...... si evince che una certa regione del genoma umano si associava in modo significativo col rischio di ammalarsi die di ammalarsi in forma grave nei residenti delle aree della Bergamasca...Per questo l'appello, ma ègiusto dire la speranza, è che 'la verità sulemerga con chiarezza; qualunque essa sia. Lo meritano le famiglie distrutte da questa pandemia e lo meritano i ...

