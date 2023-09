..., i vaccini arrivano fra 15 giorni. Potranno essere somministrati assieme all'antinfluenzale. ... droga e telecamere • Reti ferroviarie italiane ha sospeso la Sigifer per ladi ......della Bergamasca più colpite dalla pandemia durante la prima ondata I geni ereditati dall'antenato uomo di Neanderthal hanno giocato un ruolo rilevante nel determinare laa causa del- ...a Bergamo Tutta colpa dell'uomo di Neanderthal: lo studio Altri incidenti sul lavoro, fortunatamente non mortali, sono avvenuti a Oleggio Castello, in provincia di Novara, dove un ......nome è Origin e si tratta dello studio di popolazione che negli ultimi due anni ha visto i ricercatori impegnati nell'analisi della relazione fra i fattori genetici e la gravità della malattia-...

«Covid, la strage in Val Seriana favorita dai geni di Neanderthal. Morti aumentati dell’850%» Corriere della Sera

Covid: la strage in Val Seriana «favorita dai geni dell’uomo di Neanderthal» - L'Unione Sarda.it L'Unione Sarda.it

«The Lost Days That Made Bergamo a Coronavirus Tragedy». Insomma, i giorni persi che hanno fatto di Bergamo una tragedia del Coronavirus, un titolo del New York Times che non riuscirò a dimenticare. B ...La diffusione del virus in Val Seriana legata alla presenza del Dna di 50mila anni fa ...Uno studio getta iuna nuova luce sulle cause dell'alto tasso di mortalità registrato in quelle zone per una predisposizione genetica ...