Covid Italia | contagi aumentano ancora | +44% in una settimana

(Di venerdì 15 settembre 2023) In ultimi sette giorni 30.777 casi rispetto ai 21.309 dei precedenti. Incidenza sale in gran parte Regioni Cresconoin. Nell’ultimasi registrano 30.777 casi, in aumento del 44,4% rispetto ai 21.309 della scorsa. Questo il dato del monitoraggio-19, a cura dell’Istituto superiore di sanità e del ministero della Salute. Sale a 52 casi per 100mila abitanti l’incidenza diinnegli ultimi 7 giorni monitorati (7-13 settembre). Il dato precedente era di 36 casi per 100mila abitanti, già in crescita. Guardando alla scorsa“i dati della sorveglianza integrata dell’Iss, nel periodo 4-10 settembre, mostrano un’incidenzale ...

I divietinon ci sono più, ma arriva una nuova variante Andrea Casadio Il precedente Già nel settembre del 2020, il grande genetista svedese Svante Pääbo, premio Nobel per la Medicina ...
... complice il lungo periodo di emergenza, con troppi giorni chiusi in casa a mangiare di più senza muoversi, è stato calcolato che la percentuale di diabetici inè passata dal 4% al 6%. ...

L'analisi del matematico Sebastiani: "La crescita dei dati è lineare" ...I casi di Covid-19 in Italia sono in crescita lineare, così come i ricoveri e i decessi.