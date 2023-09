Covid in Italia | numeri assoluti bassi ma i casi settimanali crescono del 44%

(Di venerdì 15 settembre 2023) Secondo i dati del bollettino settimanale, al 13 settembre isono 30.777, rispetto ai 21.316 della scorsa settimana. L'incidenza sale a 52per 100mila abitanti. "In considerazione della situazione epidemiologica", si legge nel documento, si suggerisce di rafforzare le misure di protezione e prevenzione, come la vaccinazione ai fragili

Le sue analisi, relative al periodo dal 1° agosto al 6 settembre 2023, hanno evidenziato una crescita lineare dei casiin, così come dei ricoveri e dei decessi. "La percentuale dei ...Salgono secondo il bollettino settimanalei casi in: il dato al 13 settembre ne segna 30.777, rispetto ai 21.316 della scorsa settimana (+44%) . L'incidenza sale a 52 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 36 della scorsa ...I divietinon ci sono più, ma arriva una nuova variante Andrea Casadio Il precedente Già nel settembre del 2020, il grande genetista svedese Svante Pääbo, premio Nobel per la Medicina ...Salgono secondo il bollettino settimanalei casi in: il dato al 13 settembre ne segna 30.777, rispetto ai 21.316 della scorsa settimana (+44%). L'incidenza sale a 52 casi per 100 mila abitanti rispetto ai 36 della scorsa ...

Covid Italia, contagi salgono ancora: +44% in una settimana Adnkronos

Bollettino Covid, nuovo balzo dei contagi in Italia (+44%). Qual è l'andamento dell'epidemia QUOTIDIANO NAZIONALE

In 7 giorni casi aumentati della metà. Su i ricoveri ordinari e le terapie intensive. Ministero e Iss: “Vaccinare i fragili”. L’analisi del matematico Sebastiani: “La crescita dei dati è lineare” ...I casi di Covid-19 in Italia sono in crescita lineare, così come i ricoveri e i decessi.Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 in Italia. Secondo il bollettino settimanale, al 13 settembre i positivi sono 30.777, il 44% in più della settimana scorsa.