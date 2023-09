Covid | gravi accuse contro la Cia | i documenti parlano chiaro

(Di venerdì 15 settembre 2023)ed importantila Cia: isin troppo. Gli ultimi aggiornamenti, ennesimo colpo di scena. Questa volta, però, la vicenda che stiamo per raccontarvi avrebbe davvero del clamoroso. Secondo quanto riportato dal quotidiano estero “New York Post” pare che la Central Intelligence Agency (ovvero la Cia) si sarebbe offerta di pagare ben sei analisti con un solo scopo: quello di insabbiare le loro scoperte secondo cui ilsarebbe fuoriuscito da un laboratorio in Cina. Proprio quello di Wuhan, da dove sarebbe partito (appunto) tutto. Laboratorio(Ansa Foto) Notizie.comA dire il vero, però, non si tratterebbe affatto di una nuova tesi visto che se ne stava già ...

...fragilità. Intanto, secondo il bollettino settimanale del ministero della Salute e dell'Istituto superiore di sanità, in Italia nell'ultima settimana si registrano 30.777 nuovi casi di, ...... commentando le conclusioni dello studio sul ruolo dei geni di Neanderthal sulle formedi- 19.Quella di- 19 in Italia "è una curva in salita, per la quale vedremo ancora delle elevazioni. Quindi sicuramente nel prossimo futuro ci sarà un incremento di casi. Ma credo che non ci sarà un ...Le regioni collegate alle forme piùsono in tutto una ventina. "Ma fra queste una risulta ... Chi ne è portatore ha più del doppio del rischio di sviluppare ilsevero, quasi tre volte il ...

Covid oggi Italia, Pregliasco: "I casi gravi aumenteranno": le ultime ... Adnkronos

Covid-19: Pregliasco prevede aumento dei casi gravi - Ultime notizie Tendenzediviaggio

ROMA – È il 25 settembre la data in cui i nuovi vaccini antiCovid aggiornati contro le varianti Xbb di Omicron saranno disponibili per i cittadini e verranno distribuiti sia ai medici di famiglia che ...Ormai sul Covid “c’è una certa narrazione e una presa d’atto ... alle terapie antivirali specifiche”, proprio per “proteggerli” da eventuali forme gravi. E poi occorre “rilanciare con convinzione il ...Il personale della Brindisi Multiservizi presente nel canile, però, così come il veterinario presente in quel momento, ci hanno impedito l’ingresso, aggredendoci verbalmente (anche con gravissime ...