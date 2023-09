Covid | crescono ancora i contagi | 30mila casi in una settimana Iss e ministero | “Vaccinare i fragili”

(Di venerdì 15 settembre 2023)dain Italia. Nell’ultimasi registrano 30.777, in aumento del 44,4% rispetto ai 21.309 della scorsa. Questo il dato del monitoraggio a cura dell’Istituto superiore di sanità e deldella Salute. “In considerazione della situazione epidemiologica”, si legge nel documento, si suggerisce di rafforzare le misure di protezione e prevenzione, come la vaccinazione ai. Al momento l’impatto sugli ospedali, viene precisato nel monitoraggio, “rimane limitato, sebbene in leggero e costante aumento”. Infatti, sale leggermente l’occupazione dei letti in Area medica: dal 3 al 3,8% con un totale di 2.378 ricoverati. E aumentano lievemente pure i pazienti gravi, ricoverati nelle ...

