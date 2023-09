Covid | contagi raddoppiati in due settimane

(Di venerdì 15 settembre 2023) Siamo lontani dai giorni più duri della pandemia e la malattia è sicuramente molto meno grave di un tempo, ma la diffusione del19 continua a crescere. L’indice Rt, che prevede l’andamento delo, segnala una crescita perché è sopra 1, cioè a 1,2, come riporta la Repubblica., i casi settimanali continuano a crescere In base ai dati della Cabina di regia di ministero alla Salute e Istituto superiore di sanità, i casi nell’ultima settimana, quella che va dal 7 al 13 settembre, sono stati 30.777, contro i 21.316 dei 7 giorni precedenti. L’aumento è del 44%, identico a quello registrato la settimana scorsa. Significa che in 15 giorni i casi sono praticamente. Intanto l’incidenza su 100 mila abitanti ha superato la soglia di 50, visto che è arrivata a 52. Le Regioni con i numeri più alti – ...

I casi di- 19 in Italia sono in crescita lineare, così come i ricoveri e i morti. Vale a dire che si rileva un aumento costante, della stessa quantità nello stesso intervallo di tempo.

Incidenza in aumento a 52 casi per 100mila abitanti (dai 36x100mila della rilevazione precedente) e occupazione degli ospedali in salita con le aree mediche che passano al 3,8% dal 3% e ...L'ultimo report diffuso dal ministero della Salute restituisce la fotografia dell'attuale situazione Covid in Italia: quanti sono i nuovi casi.Continuano ad aumentare i casi di Covid-19 in Italia. Secondo il bollettino settimanale, al 13 settembre i positivi sono 30.777, il 44% in più della settimana scorsa.