Covid | contagi boom per la variante Eris | +44% in una settimana In Veneto l' incidenza più elevata

(Di venerdì 15 settembre 2023) Continuano ad aumentare i casi di-19 in Italia. Secondo il bollettinole, al 13 settembre i positivi sono 30.777, il 44% in più dellascorsa. Il...

"ormai lo sappiamo" che i casi gravi "dipendono da quantici sono, ma da un po' di tempo ... "Ormai sulc'è una certa narrazione e una presa d'atto da parte di tantissimi, anche fragili, ...AUMENTOInfine una battuta sul Coronavirus: "Se dovremo riprendere un po' l'uso della mascherina tra fine mese e inizio ottobre, facciamolo tranquillamente, senza troppi problemi". De ...13.50, 30.777 casi in 7 giorni, +44,4% Quarta settimana consecutiva di crescita deiin Italia.. Secondo l'ultimo monitoraggio Iss - Min. Salute,nel periodo 7 - 13 settembre sono stati 30.777 i nuovi casi (21.309 la settimana precedente) pari a +44,4%. L'incidenza (più ...

Contagi Covid in aumento, l'infettivologo Matteo Bassetti: "È come dire quanti mangiano il prosciutto crudo e quanti il cotto" La7

Vincenzo De Luca torna a parlare di Covid. Dopo che nei giorni scorsi, in occasione della presentazione di BaccalaRé al Maschio Angioino, aveva avvisato che era imminente un rialzo nei contagi, ...L'incidenza dei casi di Covid continua a salire ma la comunità scientifica continua a non essere allarmata. Se, infatti, secondo il bollettino settimanale i casi in Italia al 13 settembre sono 30.777, ...ASREM - Il bollettino oggi in Molise riporta un nuovo decesso.Si tratta di un uomo di 92 anni di Isernia, ricoverato in Malattie infettive ...