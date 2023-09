Covid | aumentano i nuovi positivi | +44% in una settimana Il ministero | «Vaccinare i più fragili»

Leggi su open.online

(Di venerdì 15 settembre 2023) Continuano a crescere le segnalazioni dicasi di-19 in Italia. Secondo l’ultimo bollettino deldella Salute, il dato al 13 settembre era di 30.777 casi, in aumento del 44% rispetto alla scorsa(21.316). A crescere è anche l’incidenza, che tocca quota 52 casi per 100mila abitanti, rispetto ai 36 della scorsa. Per quanto riguarda l’occupazione dei letti in Area medica, si passa dal 3 al 3,8% con un totale di 2.378 ricoverati. Salgono lievemente anche le terapie intensive: 0,9% rispetto allo 0,6% della precedente rilevazione. La fascia di età che registra il più alto tasso di incidenzale sono gli ultranovantenni, mentre l’età mediana alla diagnosi è di 57 anni. «In considerazione della situazione epidemiologica», si legge nel documento ...