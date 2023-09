“Costruire Recuperare” | a fine settembre un’equipe di esperti interverrà sulla sicurezza di Bagnoli irpino

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 15 settembre 2023) Tempo di lettura: 7 minutiSi terrà il 21 e 22(AV) il Convegno. Patrimonio edilizio e infrastrutturale: riqualificare per darepromosso dal Centro Studi Edilizia Reale e ISI – Ingegneria Sismica Italiana. In collaborazione con nove ordini professionali e Anaci, con il patrocinio di nove associazioni, oltre a sponsor internazionali, i promotori sfidano il superamento dell’approccio teorico, per affrontare la necessità di mitigare il rischio sismico in maniera pratica. Sarà il Capo della Protezione Civile Ing. Fabrizio Curcio, tra gli altri, ad inaugurare il confronto nazionale della prima sessione di giovedì 21, con interventi in presenza o in videoconferenza sul tema “Rischio sismico e idrogeologico ...