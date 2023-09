Così fan tutti | OpenAI apre un ufficio in Irlanda

(Di venerdì 15 settembre 2023) È ormai una caratteristica (anzi, una dinamica) comune a tutte le aziende multinazionali del settore tech: quando si decide (anche per obblighi normativi) di mettere un piede in Europea, la scelta ricade sull’. Dopo Apple, Meta e Google – per citare le principali – ecco cheha deciso di fare il “grande salto”ndo una Dublino. Attenzione, però: nel Vecchio Continente, l’azienda di Sam Altman (quella che ha sviluppato ChatGPT) aveva già aperto una sede. A Londra che, ovviamente, non fa parte degli Stati membri. LEGGI ANCHE > «Faranno la cosa giusta», cosa ha detto Sam Altman dopo il vertice sull’AI Giugno 2023, Londra. Settembre 2023, Dublino. Le due mosse strategiche sono state comunicate sul blog dell’azienda che ha spiegato – in entrambi i casi – l’intento è quello di formare i giovani ...

...iniziare a giocare per dimostrare le proprie qualità da Manager (è definito chi partecipa al gioco) e della crescita del calcio come sport globale capace di abbattere confini per attirarein ...... grazie al grande seguito die follower sui social, Sangiovanni possa garantire il successo commerciale del film. Carlo non è d'accordo, ma il desiderio di realizzare il progetto ègrande ...Ha ammesso soprattutto di essere undelle pellicole, in particolare di quelle interpretate da ... Chissà se stavolta sarà. Bisogna sperarlo. Ma attenzione. Per il verdetto bisognerà aspettare ...... spiazzando magari qualche: 'Non sapevo chi fosse, lei non sapeva chi fossi. Ci siamo piaciuti senza etichette,come siamo. Non è scontato in un'epoca in cui tra Internet e social le foto ...

Giovanni Allevi, l'appello ai fan: Aspettatemi Io Donna