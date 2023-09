Cosa fare con i migranti di Lampedusa Germania fregata?

(Di venerdì 15 settembre 2023) La soluzione al dramma dell'immigrazione fuori controllo nel Mediterraneo? Già nel 1982 Franco Battiato, con visione da bardo, aveva immaginato ne L'Esodo code infinite di disperati in viaggio dall'Africa verso l'Europa. Era un altro mondo, certo, ma come spiega Pietrangelo Buttafuoco "occorre prepararsi". E lancia una provocazione politica e culturale: se l'Europa continua a fingere che il problema sia solo italiano, tanto vale allora dare la cittadinanza italiana - e comunitaria - a tutti iche mettono piede sul nostro suolo, dain su. Tanto, conclude l'opinionista di Libero, andranno tutti in. Registrati gratuitamente qui e leggi l'articolo integrale di Pietrangelo Buttafuoco

Se la (apparentemente) incrollabile decisione divenisse realtà,farà Mara "Mi dedicherò di ... Comunque non riesco più aprogetti a lungo termine. Vivrò giorno per giorno".Ciò si è visto in particolare con la Turchia, con Erdogan che ha minacciato di aprire le sue frontiere ai migranti perpressione sull'UE. Ha criticato anche il blocco da parte della Polonia e ...è necessario stare attenti. Nel momento in cui si effettua il calcolo del reddito, è ... Per calcolare la detrazione è possibileriferimento al seguente schema: reddito complessivo non ...... oggi, duemila generazioni dopo, il Covid non avrebbe potutogravi danni. Senza forse. Non è ... "Lasensazionale" per Giuseppe Remuzzi, direttore dell'Istituto Mario Negri che ieri ha ...

Dormire bene, cosa fare e cosa sapere sul sonno: i consigli utili Sky Tg24

Eventi Bologna, 10 consigli su cosa fare nel weekend del 15, 16 e 17 settembre 2023 il Resto del Carlino

Alla vigilia della sfida di Marassi tra Genoa e Napoli, valida per il quarto turno di Serie A, il presidente dei rossoblù Alberto Zangrillo ha rilasciato una lunga intervista a Il Mattino. Al quotidia ...«Ai ragazzi dico: non abbiate paura, con la scuola la vostra vita cambierà. Non saranno i botti e gli spari a fermarci». Così Eugenia Carfora, preside-coraggio di Parco Verde di Caivano, dirigente ...Secondo weekend di settembre, nuovo appuntamento con "Tutto Eventi": la rubrica che vi racconta cosa fare a Messina nel tempo libero.