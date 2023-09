Cosa ci dice sul futuro di Gedi la separazione definitiva tra Espresso e Rep

...è più ormai e precisamente l'intimità Santa Intimità, sconosciuta intimità, maledetta intimità per quanti vorrebbero vietare l'ingresso di microspie e Trojan addirittura in casal'...... "Non chiedertiil tuo Paese può fare per te, chieditipuoi fare tu per il tuo Paese" . L'... Se tollerano è perché quasi nessuno tra loro crede realmente in ciò che. Lo spirito di questo ...... "Fascista,vuoi" "Bisogna dimostrare al mondo che, per la prima volta, si sta facendo qualcosa per Venezia . C'è sempre qualcuno cheche non basta, ma poi nel concreto non fa nulla", il ...Non solo non protesta per la mancanza di solidarietà sull'accoglienza maaddirittura che hanno ... L'unicache ha fatto questo governo, in una gara a chi è più cattivo tra Giorgia Meloni e ...

“Ho guardato nel telefono del mio ragazzo e ho visto cosa dice di me nelle chat con gli amici: sono… Il Fatto Quotidiano

Cosa dice la richiesta di assoluzione per motivi culturali per l'uomo accusato di maltrattamenti Fanpage.it

E cosa rappresenta questo progetto La moda è una delle grandi espressioni dell’eccellenza italiana. È una gioia poter tornare a fare quello che amo fare, il creativo. Credo di farlo oggi con una ...Morgan è sempre pronto a dire la sua in diretta, come accaduto il 14 settembre su Sky Uno e in streaming su NOW TV durante la prima puntata dedicata alle Audition di X Factor. Anche questa volta non l ...Al consiglio comunale di Venezia è stata sfiorata la rissa. Nella seduta in cui è stato dato il via libera al ticket d'ingresso di 5 euro per la città lagunare, il sindaco Luigi Brugnaro è stato ...