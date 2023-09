CorSport | Garcia ha deciso | pronte alcune sorprese

(Di venerdì 15 settembre 2023) In vista del tour de force di 7 gare in pochi giorni, l’allenatore del Napolipensa al turnover: chance per Natan, Ostigard, Elmas e gli altri panchinari. CALCIO NAPOLI. In vista del tour de force che attende il Napoli con 7 partite in rapida sequenza tra campionato e Champions League, l’allenatore Rudiè pronto a varare un po’ di turnover per far rifiatare i titolari. Secondo il Corriere dello Sport,darà spazio a tutte le alternative presenti in rosa. In difesa chance per Ostigard e il giovane Natan, finora mai utilizzato. A centrocampo gli altri volti nuovi Elmas, Gaetano e Cajuste sperano di mettersi in mostra. In attacco oltre a Raspadori e Simeone, anche gli altri saranno coinvolti.dovrà essere bravo a gestire le forze e le energie, dosando bene il minutaggio di tutti gli effettivi a ...

Ma non era colpa di Spalletti, così come non è responsabilità di. Raspa è centravanti, tutto il resto è precarietà. L'unico difetto (non da poco) sono stati i gol che ha sbagliato. Ma Raspa ...

Notizie Napoli calcio. Domani sera il Napoli tornerà in campo dopo la sosta per le Nazionali: la squadra di Garcia sarà impegnata a Marassi contro il Genoa con l'obiettivo di ripartire dopo la sconfit ...Tra campionato e Champions ci saranno 7 partite in 22 giorni. Il tecnico dovrà fare i conti con stanchezza e voli interminabili dei suoi giocatori Ci Napoli 02/08/2023 - campionato di calcio serie A / ...Notizie Napoli calcio. "Sette partite rappresentano una opportunità e anche un’insidia, però tra Genoa, Braga, Bologna, Udinese, Lecce, Real Madrid e Fiorentina il calcio si offre in tutte le proprie ...